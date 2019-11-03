Nissan презентовал обновленный кроссовер Kicks

Кроссовер получил отличительные габаритные огни с особой начинкой.

Бюджетнику достался колоссальный ряд доработок. Японцы не поскупились даже на обновление дизайна. Nissan Kicks 2020 получил массивный передний обвес, увеличенные воздухозаборники и посадочные места под противотуманки другой формы, по сравнению с первым поколением.

Теперь кросс будет продаваться с полностью светодиодной головной оптикой.

В салоне кросса теперь более удобные посадочные места. Если прошлая версия Nissan Kicks так и отдавала дешевизной, то обновление позволит паркетнику приобрести более удобные посадочные места. Ярко выраженная боковая поддержка, замтеон улучшена шумоизоляция.

Подкапотная часть Nissan Kicks занята 1,5-литровой бензиновой установкой. Движок без наддува выдает 124 силы, работая в паре с 5КПП или вариатором. Касательно «автоматической» трансмиссии, заявленный ресурс без капремонта составляет порядка 250 тысяч км. Привод у модели в силу архитектуры только передний.

В арсенале рестайлингового паркетника теперь числится даже комплекс Nissan I-Safety. В него входит экстренное торможение, интеллектуальный круиз, контроль положения в полосе и мониторинг слепых зон.