Lamborghini Concept S 2006 года выставлен на аукцион

Главной особенностью автомобиля стал его дизайн – машина сделана в форме спидстера и имеет разделенную кабину.

Накануне стало известно, что на аукционе RM Sotheby's, который состоится а Абу-Даби 30 ноября, появится уникальный лот.

Им станет концепт-кар Lamborghini Concept S 2006 года.

Нижняя часть кузова очень похожа на серийную версию Gallardo. Однако концепт отличают полное отсутствие крыши и выступы ветровых стекол, которые позволяют автомобилю сочетать в себе агрессивный стиль и шарм.

Кабина автомобиля разделена специальной балкой – такое решение придает Lamborghini Concept S вид настоящего гоночного автомобиля.

В плане технической начинки мы видим практически полное повторение серийного Gallardo. В движение машину приводит двигатель V10 с отдачей 520 л.с., который работает в тандеме с фирменной коробкой передач Gallardo E-Gear и полным приводом.

На данный момент информации о стартовой цене лота нет. Но как утверждают источники, на аукционе планируется выручить за него около 3 млн долларов.