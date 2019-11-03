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Превосходный результат: Jetta VS5 бьет рекорды продаж

Превосходный результат: Jetta VS5 бьет рекорды продаж
15:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В начале осени компания Volkswagen вывела на рынок Китая бюджетный кроссовер Jetta VS5.

По результатам первых двух месяцев продаж кроссовер показал превосходные результаты – в Поднебесной владельцами нового авто стали 17,1 тыс. человек.

Такой результат позволяет уверенно опережать такие известные модели, как Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Высокий уровень продаж объясняется во многом довольно бюджетной ценой – базовая комплектация автомобиля стоит 84 800 юаней.

При этом покупатели доверяют надежности и имени бренда – хотя Jetta полгода назад превратилась в самостоятельный бренд, но все же имеет отношение к марке Volkswagen.

Длина Jetta VS5 составляет 4 419 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 616 мм. Расстояние между осями составляет 2 630 мм. «Донором» для автомобиля стала модель Volkswagen Tharu. Однако, в Jetta VS5 присутствует много элементов оригинального дизайна – новые бампера, измененная решетка радиатора, более рельефный кузов и стильная оптика.

Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo

В качестве силового агрегата используется турбомотор объемом 1,4 литра с отдачей 150 л.с., который работает в тандеме с АКПП на 6 ступеней. О полном приводе речи не идет даже в качестве опции.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Кроссовер, Jetta VS5.
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