Превосходный результат: Jetta VS5 бьет рекорды продаж

В начале осени компания Volkswagen вывела на рынок Китая бюджетный кроссовер Jetta VS5.

По результатам первых двух месяцев продаж кроссовер показал превосходные результаты – в Поднебесной владельцами нового авто стали 17,1 тыс. человек.

Такой результат позволяет уверенно опережать такие известные модели, как Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Высокий уровень продаж объясняется во многом довольно бюджетной ценой – базовая комплектация автомобиля стоит 84 800 юаней.

При этом покупатели доверяют надежности и имени бренда – хотя Jetta полгода назад превратилась в самостоятельный бренд, но все же имеет отношение к марке Volkswagen.

Длина Jetta VS5 составляет 4 419 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 616 мм. Расстояние между осями составляет 2 630 мм. «Донором» для автомобиля стала модель Volkswagen Tharu. Однако, в Jetta VS5 присутствует много элементов оригинального дизайна – новые бампера, измененная решетка радиатора, более рельефный кузов и стильная оптика.

В качестве силового агрегата используется турбомотор объемом 1,4 литра с отдачей 150 л.с., который работает в тандеме с АКПП на 6 ступеней. О полном приводе речи не идет даже в качестве опции.