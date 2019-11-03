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Премьера BMW X8 может состояться уже через год

Премьера BMW X8 может состояться уже через год
16:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Компания BMW может представить большой CUV в конце 2020 - начале 2021 года.

Массивная решетка радиатора для новых BMW M3 и M4 на данном этапе практически подтверждена, и для тех, кто не удовлетворен коренастым кузовом X7, большой X8 уже в пути. Несмотря на то BMW не подтвердила, что такой автомобиль есть хотя бы на чертежной доске, постоянные слухи говорят об обратном: в новом отчете BMWBlog упоминается даже дата прибытия X8, что произойдет, по их мнению, в любом случае.

В отчете говорится, что X8 получил зеленый свет и может появиться в конце следующего года или в начале 2021 года. Однако не все так просто, поскольку вполне возможно, что этот период может относиться к концепции X8, а не производственной модели. BMW любит делать такие дразнящие шаги, как это было недавно замечено в его Concept 4, при этом оттягивая фазу разработки на долгие месяцы или даже годы. Действительно, нынешняя 3 Series дебютировала более года назад, и, вероятно, еще через год мы увидим M3.

Учитывая внутреннее обозначение G09, X8 должен представлять собой скоростную четырехдверную купе-версию X7. Он не обязательно будет больше, чем точеный внедорожник, но у него будут те же самые основы, и он, вероятно, будет более дорогим. Что касается производительности, последние слухи также говорят о том, что к линейке присоединится вариант X8 M, который, заимствует 4,4-литровый V8 с двумя турбинами от X6 M, где он развивает 600 лошадиных сил (447 киловатт). Более привлекательным вариантом может быть V12, и благодаря небольшой утечке информации есть некоторые доказательства, подтверждающие это.

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Конечно, BMW ничего не подтверждает, поэтому специалистам остается придумывать дизайн и показатели X8 через призму слухов и воображение. Учитывая, как внедорожники и кроссоверы продаются по всему миру, нет никаких оснований думать, что BMW не сможет воплотить в жизнь X8.

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Автомобиль, BMW, Авто, BMW X8.
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