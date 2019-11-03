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Американцы построили автодом для путешествий за 5 месяцев (Видео)

Американцы построили автодом для путешествий за 5 месяцев (Видео)
20:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Одно дело - купить крутой кемпер и отправиться на нем за приключениями.

И людям, которые могут себе это позволить, можно только позавидовать. Другое дело — построить свой уникальный дом на колесах. В этом случае приключения начинаются уже на стадии проектирования.

Есть множество простых и эффективных решений, которыми люди охотно делятся. Например, семейная пара выложила в Сеть видео, в котором рассказала о сделанном своими руками кемпере.

Мэт и Даниэль построили автодом на базе обычного Ford Transit 2015 года выпуска. Они сами проектировали и сами воплощали идеи в жизнь. В результате фургон получил кухню с удобной раковиной, модульную кровать, которая трансформируется в диван или столовую, и множество отсеков для хранения необходимых в путешествиях вещей. 

В этом доме на колесах продуманно все до мелочей. Например, чистая вода хранится под раковиной, а пополнять ее запасы можно либо подсоединив шланг к специальному вводу снаружи, либо можно просто достать из-под раковины канистры и сходить с ними к источнику воды. 

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Все гениальное просто и не обязательно дорого. Кровать трансформируется при помощи разного рода вставок, основой для столика служат водопроводные трубы, подача воды в кран осуществляется с помощью ножного насоса. Что касается освещения, вентиляторов и небольшого холодильника, то их питает пара солнечных батарей мощностью 100 Вт — этого достаточно.

Мэт и Даниэль говорят, что на строительство дома на колесах у них ушло всего пять месяцев.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Ford Transit, Кемпинг, Ford Transit 2015.
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