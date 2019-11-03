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Mazda начнет выпускать запчасти для родстера Miata

Mazda начнет выпускать запчасти для родстера Miata
21:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Японский автопроизводитель начнет производить оригинальные запчасти для Miata.

Японский автопроизводитель провел собственное исследование, пообщался с представителями специализированных магазинов и сервисов, а также с клубами Miata, чтобы выяснить, какие именно детали требуются в первую очередь.

После этого с помощью подрядчиков и собственных поставщиков было запущено производство оригинальных комплектующих для автомобилей.

Генеральный директор североамериканского подразделения Mazda Масахиро Моро заявил, что Miata по-прежнему остается важной моделью в истории марки, и до сих пор имеет огромную армию фанатов, которая с годами только увеличивается. 

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Поэтому для Mazda особенно важно сохранить свое наследие и сделать все возможное, чтобы как можно дольше поддерживать эту культуру и видеть как можно больше "Миат" на дорогах.

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Автомобиль, Mazda, Авто, Новинки, Mazda Miata.
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