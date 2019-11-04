Озвучили дату продаж нового кроссовера Kia KX3

Стандартная комплектация модели обзаведется более скромным комплектом опций.

Массовую вариацию покажут на автошоу в Гуанчжоу 22 ноября, тогда же появится возможность оформить заказ на новую модель.

Интерьер KX3 отделан другими материалами и по-другому оформлена передняя панель с цифровой "приборкой" и сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, объединенные под одним козырьком.

Габариты кроссов также одинаковы: Kia KX3 имеет длину в 4345 мм, ширину в 1800 мм, высоту в 1645 мм, а размер колесной базы составляет 2630 мм.

KX3 приводится в движение бензиновым атмосферным двигателем G4FL на 1,5 литра производительностью 115 лошадиных сил, вместе с которым будет функционировать 6-скоростная МКПП либо вариатор CVT и система переднего привода.

Флагманские вариации кросса укомплектуют аудиосистемой Bose, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма, камерами видеообзора на 360 градусов, сиденьями с вентиляцией, а еще панорамной крышей с электрическим люком.