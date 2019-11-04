Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
"Хочу сбросить много веса": Руис о подготовке к реваншу с Джошуа
"Хочу сбросить много веса": Руис о подготовке к реваншу с Джошуа
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Озвучили дату продаж нового кроссовера Kia KX3

Озвучили дату продаж нового кроссовера Kia KX3
13:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Стандартная комплектация модели обзаведется более скромным комплектом опций.

Массовую вариацию покажут на автошоу в Гуанчжоу 22 ноября, тогда же появится возможность оформить заказ на новую модель. 

Интерьер KX3 отделан другими материалами и по-другому оформлена передняя панель с цифровой "приборкой" и сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, объединенные под одним козырьком. 

Габариты кроссов также одинаковы: Kia KX3 имеет длину в 4345 мм, ширину в 1800 мм, высоту в 1645 мм, а размер колесной базы составляет 2630 мм.

Mazda начнет выпускать запчасти для родстера Miata

KX3 приводится в движение бензиновым атмосферным двигателем G4FL на 1,5 литра производительностью 115 лошадиных сил, вместе с которым будет функционировать 6-скоростная МКПП либо вариатор CVT и система переднего привода.

Флагманские вариации кросса укомплектуют аудиосистемой Bose, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма, камерами видеообзора на 360 градусов, сиденьями с вентиляцией, а еще панорамной крышей с электрическим люком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новинки авто, Продажи авто, Kia KX3, Кроссовер Kia KX3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
05 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь