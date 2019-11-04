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Япония представила суперкар из дерева

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Япония представила суперкар из дерева
15:39 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Из этого материала созданы кузовные панели и части силовой структуры автомобиля.

В Японии появился суперкар на водородных топливных элементах, который весит в 2 раза меньше, чем аналог. Причина легкого веса заключается в том, что его построили из дерева.

Если быть точным, при строительстве суперкара под названием Nano Cellulose Vehicle (NCV) широко использовалось наноцеллюлозное волокно. Его получают из дерева и из отходов сельскохозяйственного производства. 

Министерство окружающей среды Японии утверждает, что материал из наноцеллюлозных волокон в пять же раз прочнее, чем сталь. Звучит, согласитесь, очень интригующе. Но так ли на самом деле – покажет время.

Какой двигатель находится под капотом – не сообщается. По слухам, это силовая установка, работающая на водороде. Максимальная скорость всего 20 км/ч. 

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В целом деревянный суперкар выглядит вполне красиво. Он напоминает нам Lamborghini и Acura NSX. Сразу обращают на себя внимание его поднимающиеся вверх двери и уникальные колесные диски.

Возможно, мы с вами стали свидетелями рождения автомобиля будущего. Если делать электромобили из такого растительного материала, то их запас хода будет заметно больше, чем у современных машин с электрической силовой установкой. Это при том условии, если новый материал действительно прочней, чем сталь.

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