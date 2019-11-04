Ведет себя как гоночный автомобиль: BMW M2 CS вышел на тесты перед премьерой (Видео)

BMW, вероятно, сейчас занята подготовкой своего новейшего М-автомобиля.

Ранее сообщалось, что версия M2 для клубного спорта дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2019 году 20 ноября 2019 года.

Тем не менее, появилось шпионское видео, показывающее, как М2 совершал несколько кругов в Нюрбургринге. Видео испытаний новинки было опубликовано на сайте Youtube.

Судя по всему, BMW может сделать некоторые последние изменения в M2 CS, прежде чем состоится публичная премьера модели.

Новый BMW M2 CS будет «феноменальным и ведет себя как гоночный автомобиль с номерными знаками», по словам главы подразделения BMW M Маркуса Флаша. Господин Флаш уточнил, что Clubsport M2 будет «самой четкой и чистой моделью BMW M, которую мы выпустили за довольно долгое время».

При этом ожидайте, что M2 CS будет более мощным, чем M2 Competition, с двигателем мощностью 444 лошадиных силы и 550 ньютонов-метров крутящего момента. Тем не менее, M2 CS, как ожидается, будет иметь новый двигатель S58 вместо старого S55.

Что касается вариантов трансмиссии, сообщалось, что M2 CS будет поставляться как с шестиступенчатой механической, так и с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Он также будет оснащен карбоново-керамическими тормозами и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, обутыми на 19-дюймовые колеса. Конечно, модернизация шасси и подвески ожидается на топовой модели M2.

Самое главное, что M2 CS по-прежнему будет иметь заднеприводную конфигурацию, в отличие от переднеприводной 2-й серии Gran Coupe.