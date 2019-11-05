Скачать
Вторник, 05.11.2019
Итоги дня 4 ноября: годовщина смерти Гандзюк и заявление Луценко
Итоги дня 4 ноября: годовщина смерти Гандзюк и заявление Луценко
До +18°, дожди и ветер: синоптики обещают сырую и теплую погоду
До +18°, дожди и ветер: синоптики обещают сырую и теплую погоду
Президент UFC оценил перспективы Фьюри в ММА
Президент UFC оценил перспективы Фьюри в ММА
Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова
Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова

Новый концепт Lister SUV-E представлен как Jaguar I-Pace

Новый концепт Lister SUV-E представлен как Jaguar I-Pace
09:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В компании не стали раскрывать информацию о технических подробностях, однако по сведениям новинка будет обладать увеличенной мощностью.

Накануне компания Lister представила электрический концепт-кар SUV-E Concept. Эта модель станет модифицированной версией Jaguar I-Pace. 

Передний бампер полностью изготовлен из углеволокна, а его форма позволяет автомобилю добиться лучшей аэродинамики. 

Кроме того, для уменьшения веса, облегченные материалы использовались для изготовления спойлера, капота и заднего бампера. Пока неизвестно, сохранится ли это для серийной версии, но на данный момент вес концепта на 100 кг меньше, чем у I-Pace.

В интерьере автомобиля также произошли существенные изменения – салон получит индивидуальную кожаную отделку.

Ведет себя как гоночный автомобиль: BMW M2 CS вышел на тесты перед премьерой (Видео)

На выбор будут представлены 60 различных цветов кожи и 200 цветов обшивки.

Цвет кузова концепта выполнен в классическом для компании изумрудном цвете с желтыми вставками. Однако клиенты смогут выбрать любой понравившейся цвет кузова. Также на кузове машины установлен шильдик, указывающий на 65-летний юбилей марки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Техника, Авто, Jaguar I-Pace, Lister SUV-E.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
03 Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
04 Не стоит ее недооценивать: какие угрозы несет пониженная температура
05 Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе обострение: боевики применили артиллерию и минометы
На Донбассе обострение: боевики применили артиллерию и минометы
Курс валют на 5 ноября: почем сегодня можно купить доллар и евро
Курс валют: почем сегодня можно купить доллар и евро
Правительство планирует провести перепись населения онлайн
Кабмин планирует провести перепись населения онлайн
Какой будет зима 2019-2020 года: народные приметы
Какой будет зима 2019-2020 года: народные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь