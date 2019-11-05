Новый концепт Lister SUV-E представлен как Jaguar I-Pace

В компании не стали раскрывать информацию о технических подробностях, однако по сведениям новинка будет обладать увеличенной мощностью.

Накануне компания Lister представила электрический концепт-кар SUV-E Concept. Эта модель станет модифицированной версией Jaguar I-Pace.

Передний бампер полностью изготовлен из углеволокна, а его форма позволяет автомобилю добиться лучшей аэродинамики.

Кроме того, для уменьшения веса, облегченные материалы использовались для изготовления спойлера, капота и заднего бампера. Пока неизвестно, сохранится ли это для серийной версии, но на данный момент вес концепта на 100 кг меньше, чем у I-Pace.

В интерьере автомобиля также произошли существенные изменения – салон получит индивидуальную кожаную отделку.

На выбор будут представлены 60 различных цветов кожи и 200 цветов обшивки.

Цвет кузова концепта выполнен в классическом для компании изумрудном цвете с желтыми вставками. Однако клиенты смогут выбрать любой понравившейся цвет кузова. Также на кузове машины установлен шильдик, указывающий на 65-летний юбилей марки.