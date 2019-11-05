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Составлен список лучших доступных "зимних" кроссоверов

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Составлен список лучших доступных "зимних" кроссоверов
11:34 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото:pixabay

Предлагаем вашему вниманию три самых лучших доступных кроссовера для зимы, с учетом цены, наличия высокого клиренса, полного привода и надежности.

  • 1

    Renault Duster

    В Украине новенький Renault Duster (см. фото вверху) в базовой комплектации стоит от 319 900 грн. У него шесть подушек безопасности, стальная защита картера двигателя, ограничитель скорости, электростеклоподъемники и т.д. Под капотом может быть установлен бензиновый двигатель на 1,6 л или 2,0 л, а также 1,5 л дизель. Коробка передач – механическая или автоматическая. Привод — полный. Клиренс довольно высокий.

  • 2

    Hyundai Creta

    Hyundai Creta в Украине в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 123 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоит от 477 200 грн. Есть две подушки безопасности, Антиблокировочная система, Система электронной стабилизации, кондиционер, электростеклоподъемники и т.д. Дорожный просвет составляет 190 мм.

  • 3

    Ford EcoSport

    Компактный кроссовер Ford EcoSport оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. или 1,5 л дизелем мощностью 100 л.с. Коробка передач – механическая или автоматическая. Привод — полный. Клиренс – 200 мм. Система блокировки дифференциала позволит преодолеть даже скользкие дороги.

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Автомобили, Техника, Авто, Кроссоверы, Список авто, Зимние кроссоверы.
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