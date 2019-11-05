Составлен список лучших доступных "зимних" кроссоверов

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Renault Duster

В Украине новенький Renault Duster (см. фото вверху) в базовой комплектации стоит от 319 900 грн. У него шесть подушек безопасности, стальная защита картера двигателя, ограничитель скорости, электростеклоподъемники и т.д. Под капотом может быть установлен бензиновый двигатель на 1,6 л или 2,0 л, а также 1,5 л дизель. Коробка передач – механическая или автоматическая. Привод — полный. Клиренс довольно высокий.