Составлен список лучших доступных "зимних" кроссоверов

Renault Duster
В Украине новенький Renault Duster (см. фото вверху) в базовой комплектации стоит от 319 900 грн. У него шесть подушек безопасности, стальная защита картера двигателя, ограничитель скорости, электростеклоподъемники и т.д. Под капотом может быть установлен бензиновый двигатель на 1,6 л или 2,0 л, а также 1,5 л дизель. Коробка передач – механическая или автоматическая. Привод — полный. Клиренс довольно высокий.
Hyundai Creta
Hyundai Creta в Украине в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 123 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоит от 477 200 грн. Есть две подушки безопасности, Антиблокировочная система, Система электронной стабилизации, кондиционер, электростеклоподъемники и т.д. Дорожный просвет составляет 190 мм.
Ford EcoSport
Компактный кроссовер Ford EcoSport оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. или 1,5 л дизелем мощностью 100 л.с. Коробка передач – механическая или автоматическая. Привод — полный. Клиренс – 200 мм. Система блокировки дифференциала позволит преодолеть даже скользкие дороги.