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Представлены обновленные фургоны NV300 и NV400

Представлены обновленные фургоны NV300 и NV400
15:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Модель оснащена датчиками дождя и света, камерой заднего вида и системой Hill Start Assist.

Компания Nissan обновила линейку средне- и полноразмерных фургонов, добавив моделям NV300 и NV400 эффективные моторы, новый интерьер и передовые технологии. 

Оба фургона получили новые эффективные двигатели, отвечающими стандартам Euro 6d-TEMP, сообщает издание speedme.ru. За производительность полноразмерного NV400 отвечает тот же 2,3-литровый дизель, который использует пикап Nissan Navara. Кабина NV400 стала более комфортной, обновлены панель приборов и руль, появились новые отсеки для хранения вещей, беспроводная зарядка и модернизированная информационно-развлекательная система. 

Более того, Nissan NV400 обзавелся несколькими новыми функциями безопасности Nissan Intelligent Mobility, включая ассистент парковки, мониторинг "слепых" зон и удержание в полосе движения. 

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Линейку моторов Nissan NV300 "усилили" новые силовые установки на 170и 145 л.с. мощности, а также совершенно новая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT), обеспечивающая повышенный комфорт водителя благодаря плавному ускорению и повышению эффективности использования топлива.

Салон NV300 может похвастаться новой обивкой сидений, сатиновой хромированной отделкой, черной панелью приборов, а также модернизированным оборудованием, в том числе акустической системой DAB нового поколения.

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Автомобили, Техника, Авто, Фургон, NV300, NV400, Фургоны NV300 и NV400.
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