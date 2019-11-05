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Infiniti опубликовала первое изображение нового QX55 (Видео)

Infiniti опубликовала первое изображение нового QX55 (Видео)
20:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Руководство японского автоконцерна Infiniti опубликовали на онлайн-платформе свежие фотографии нового купе-кроссовера QX55.

Целью QX55 становится восстановление популярности марки среди потребителей, после ухода модели FX.

По слухам, покажут новый авто примерно к 2020 году. Но, более точно назначить дату презентации производители смогут только после завершения успешных тестовых испытаний.

Подробности технических данных на сегодняшний момент пока не сообщались. Впрочем, одно можно сказать точно, новый купе-кроссовер в самом деле может стать полноправным заместителем модели FX.

Единственным из основных сходств модели становится "наклоненная крыша", объемные массивные бампера и достаточно высокий клиренс. Сейчас конструкторы завершают все необходимые работы по созданию кроссовера, впоследствии чего он будет отправлен на тестовые испытания. 

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Производители автоконцерна Infiniti принимают во внимание, что проводить их нужно будет в несколько этапов, поскольку им необходимо создать действительно достойный автомобиль.

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Автомобиль, Авто, Новинка, Кроссовер, Infiniti, Infiniti QX55.
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