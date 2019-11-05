Kia анонсировала концепт нового электрокроссовера Futuron (Фото)

С сегодняшнего дня, южнокорейская компания Kia будет демонстрировать свой новый концептуальный кроссовер Futuron а Китайской международной выставке в Шанхае.

Новинка имеет купеобразный кузов, гигантские колеса, которые характерны для демонстрационного автомобиля. Представители компании отмечают, что новый кроссовер является примером того, каким будет "электрическое будущее" автомобильного бренда Kia.

Объявленный как спортивный кроссовер, Futuron является полностью электрическим и оснащен полноприводной системой, хотя Kia не вдавалась в какие-либо конкретные сведения об технической "начинке".

Мы знаем, что концепт-кар имеет длину 4 850 мм с массивной колесной базой в 3 000 мм и высотой всего 1 550 мм. Корпоративная решетка радиатора "тигровый нос" была переосмыслена, поскольку теперь она достаточно широка и соотвествует фарам, и она также имеет подсветку.

Kia has revealed its new #Futuron Concept, an illuminating all-wheel drive SUV coupe which proposes new designs for future electric vehicles. The Futuron name itself is a portmanteau of ‘future’ and ‘on’, hinting at the switched-on, electric nature of future SUV designs. pic.twitter.com/QPzcpcnho3 — (@JPMGcork) 5 ноября 2019 г.

Стеклянный блок фар в передней части автомобиля напоминает нам о летающих тарелках, а также содержит специальные датчики LIDAR, благодаря которым кроссовер получает систему автономного управления 4-ого уровня.

Салон автомобиля столь же особенный, как и его экстерьер, благодаря наклонным передним сидениям, которые откидываются назад, когда рулевое колесо убирается – в этом случае активируется автономная система управления.

Как заверяют представители южнокорейского бренда, при включении автопилота, на передних сиденьях столь же комфортно, как и пассажирам первоклассных авиакомпаний.