Kia анонсировала концепт нового электрокроссовера Futuron (Фото)

Новинка имеет купеобразный кузов, гигантские колеса, которые характерны для демонстрационного автомобиля. Представители компании отмечают, что новый кроссовер является примером того, каким будет "электрическое будущее" автомобильного бренда Kia.

Объявленный как спортивный кроссовер, Futuron является полностью электрическим и оснащен полноприводной системой, хотя Kia не вдавалась в какие-либо конкретные сведения об технической "начинке".

Мы знаем, что концепт-кар имеет длину 4 850 мм с массивной колесной базой в 3 000 мм и высотой всего 1 550 мм. Корпоративная решетка радиатора "тигровый нос" была переосмыслена, поскольку теперь она достаточно широка и соотвествует фарам, и она также имеет подсветку.

Kia has revealed its new #Futuron Concept, an illuminating all-wheel drive SUV coupe which proposes new designs for future electric vehicles.

The Futuron name itself is a portmanteau of ‘future’ and ‘on’, hinting at the switched-on, electric nature of future SUV designs. pic.twitter.com/QPzcpcnho3

