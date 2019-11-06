Переход на цифровую систему: как будет выглядеть ключ от Volkswagen Golf 8 (Фото)

VW Golf 8 можно открывать с ключа, телефона или ключ-карты.

Поскольку Гольф переходит на цифровой формат уже в базе предусмотрена опция "Keyless Start". Ранее ключ от Golf нужно было разбирать и в разных версиях подключить к зажиганию. Это закончилось на Golf 8.

Даже базовая комплектация с простым названием Golf поставляется с системой запуска без ключа "Keyless Start". Соответственно, ключ был полностью переработан. Основная форма была немного уменьшена, упрощая дизайн. Логотип VW теперь находится посередине (на ключе Golf 7 в верхнем углу), и есть еще три кнопки. Корпус покрыт черным рояльным лаком и выглядит качественно.

Второй способ открыть авто – с помощью ключ-карты.

Но для владельцев смартфонов Samsung есть и третий вариант – так называемый "Мобильный ключ". Клиенты могут использовать совместимый смартфон, чтобы открывать и запускать Golf 8 без необходимости носить с собой реальный ключ автомобиля. Как это работает? Мобильный ключ настраивается через приложение "We Сonnect" и авторизуется один раз через vTan.

После этого смартфон можно использовать в качестве ключа, при поднесении к дверной ручке. Для смартфонов других производителей VW предлагает ключ-карту, которая также заменяет обычный ключ. Его можно просто интегрировать в чехол для мобильного телефона.