Toyota представила новый бюджетный кроссовер Raize

Новый кроссовер Toyota Raize построен совместными усилиями специалистов компании Toyota и ее дочернего бренда Daihatsu.

Модельный ряд Toyota пополнился новым компактным кроссовером Raize. Автомобиль адресован домашнему рынку. Первые автомобили уже поступили в автосалоны японских дилеров.

В его основе лежит архитектура DNGA, на которой ранее был создан концепт-кар Daihatsu Rocky. Габаритная длина Toyota Raize составляет 3 995 мм, а ширина – 1 695 мм. Несмотря на скромные размеры новинка может похвастаться самым большим багажником в классе – 369 литров. Если сложить сидения второго ряда, объем полезного пространства возрастает почти вдвое.

Список оснащения "малыша" вполне взрослый: цифровая панель приборов, современная медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, эргономичные кресла и светодиодные фары с динамическими указателями поворотов, а также адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

Красная прострочка в салоне подчеркивает спортивный характер Toyota Raize, хотя динамические параметры пока не опубликованы. Известно лишь, что кроссовер оснастили новым 1,0-литровым турбомотором 1KR-VET, который по ощущениям ничем не уступает 1,5-литровому агрегату. Двигатель будет работать в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT. Покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом.

Продажи Toyota Raize в Японии стартовали 5 ноября.