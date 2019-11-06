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Среда, 06.11.2019
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Kia анонсировала концепт нового электрокроссовера Futuron

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Kia анонсировала концепт нового электрокроссовера Futuron
18:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Стеклянный блок фар в передней части автомобиля напоминает нам о летающих тарелках, а также содержит специальные датчики LIDAR.

С сегодняшнего дня, южнокорейская компания Kia будет демонстрировать свой новый концептуальный кроссовер Futuron на Китайской международной импортной выставке 2019 года (CIIE), проходящей в Шанхае.

Новинка имеет купеобразный кузов, гигантские колеса, которые характерны для демонстрационного автомобиля.

Представители компании отмечают, что новый кроссовер является примером того, каким будет "электрическое будущее" автомобильного бренда Kia.

Объявленный как спортивный кроссовер, Futuron является полностью электрическим и оснащен полноприводной системой, хотя Kia не вдавалась в какие-либо конкретные сведения об технической "начинке".

Мы знаем, что концепт-кар имеет длину 4 850 мм с массивной колесной базой в 3 000 мм и высотой всего 1 550 мм. Корпоративная решетка радиатора "тигровый нос" была переосмыслена, поскольку теперь она достаточно широка и соотвествует фарам, и она также имеет подсветку.

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Салон автомобиля столь же особенный, как и его экстерьер, благодаря наклонным передним сидениям, которые откидываются назад, когда рулевое колесо убирается – в этом случае активируется автономная система управления.

Как заверяют представители южнокорейского бренда, при включении автопилота, на передних сиденьях столь же комфортно, как и пассажирам первоклассных авиакомпаний.

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Автомобили, Техника, Авто, Kia, Компания Kia, Электрокроссовер, Электрокроссовер Futuron.
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