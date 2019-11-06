Aston Martin представил первый мотоцикл

Модель Aston Martin AMB 001 была показана на мотосалоне EICMA в Милане.
Дизайн AMB 001 выполнен в стилистике среднемоторных моделей Aston Martin — Valkyrie и Valhalla.
В основе конструкции мотоцикла лежит шасси, выполненное из алюминия и титана, к которому крепится двигатель и подрамник из углепластика.
Внешние панели мотоцикла также выполнены из углепластика.
Объем турбодвигателя, разработанного Brough Superior, составляет 998 кубических сантиметров, а мощность — 182 лошадиные силы. Вес мотоцикла не превышает 180 килограммов. Максимальная скорость — 299 километров в час.
Всего вручную на заводе Brough Superior в Тулузе, Франция, будет выпущено 100 мотоциклов AMB 001.
Цена мотоцикла составит 108 тысяч евро, а поставки клиентам запланированы на конец 2020 года.