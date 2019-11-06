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Aston Martin представил первый мотоцикл

Aston Martin представил первый мотоцикл
22:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Мотоцикл создан совместно с производителем мотоциклов Brough Superior.

Модель Aston Martin AMB 001 была показана на мотосалоне EICMA в Милане.

Дизайн AMB 001 выполнен в стилистике среднемоторных моделей Aston Martin — Valkyrie и Valhalla.

В основе конструкции мотоцикла лежит шасси, выполненное из алюминия и титана, к которому крепится двигатель и подрамник из углепластика.

Внешние панели мотоцикла также выполнены из углепластика. 

Объем турбодвигателя, разработанного Brough Superior, составляет 998 кубических сантиметров, а мощность — 182 лошадиные силы. Вес мотоцикла не превышает 180 килограммов. Максимальная скорость — 299 километров в час.

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Всего вручную на заводе Brough Superior в Тулузе, Франция, будет выпущено 100 мотоциклов AMB 001.

Цена мотоцикла составит 108 тысяч евро, а поставки клиентам запланированы на конец 2020 года.

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Автомобили, Авто, Aston Martin, Мотоциклы, Valkyrie и Valhalla.
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