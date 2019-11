Компания Киану Ривза анонсировала обновленный мотоцикл KRGT-1

В основе конструкции KRGT-1 лежит стальная рама, а в качестве силового агрегата используется 2032-кубовый V-образный двигатель S&S. К сожалению, данных о технических характеристиках новинки не поступало.

Модель KRGT-1 отличается от стандартной версии увеличенным топливным баком объемом 22 литра, несколько видоизмененным хвостом, изготовленным из композитных материалов, а также облегченным алюминиевым маятником. Также новинка обзавелась компактным карбоновым ветровиком.

На мотоцикл установлена регулируемая 48-мм вилка Ohlins, а сзади заказной моноамортизатор. Тормозная система представлена радиальными тормозами и двухканальной системой ABS, разработкой которых занимались специалисты Bosch.

The new-for-2020 Arch KRGT-1 is the latest model from the motorcycle marque co-founded by Keanu Reeves and Gard Hollinger in 2011.@Archmoco#keanureeves #archmotorcycle pic.twitter.com/IIrMoLGhZF

