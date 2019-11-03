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Компания Киану Ривза анонсировала обновленный мотоцикл KRGT-1

Компания Киану Ривза анонсировала обновленный мотоцикл KRGT-1
20:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Киану Ривзу принадлежит американская компания Arch Motorcycle, которая представила новый мотоцикл KRGT-1.

В основе конструкции KRGT-1 лежит стальная рама, а в качестве силового агрегата используется 2032-кубовый V-образный двигатель S&S. К сожалению, данных о технических характеристиках новинки не поступало.

Модель KRGT-1 отличается от стандартной версии увеличенным топливным баком объемом 22 литра, несколько видоизмененным хвостом, изготовленным из композитных материалов, а также облегченным алюминиевым маятником. Также новинка обзавелась компактным карбоновым ветровиком.

На мотоцикл установлена регулируемая 48-мм вилка Ohlins, а сзади заказной моноамортизатор. Тормозная система представлена радиальными тормозами и двухканальной системой ABS, разработкой которых занимались специалисты Bosch.

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Также KRGT-1 имеет крайне интересные крышки двигателя и пятиспицевые диски BST. Представители компании заявляют, что каждый мотоцикл «подгоняется» под требования и нужды конкретного заказчика. Также байк можно персонализировать при помощи каталога фирменных аксессуаров Arch Motorcycle.

Пока же Arch KRGT-1 построен по индивидуальному заказу в единственном экземпляре. Приобрести подобный мотоцикл можно от 78 000 долларов.

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Автомобиль, Киану Ривз, Авто, Новинки, Мотоцикл, Arch KRGT-1, KRGT-1, Arch Motorcycle.
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