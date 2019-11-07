Скачать
Четверг, 07.11.2019
В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных
В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы

Гиперкар McLaren P1 GTR выставлен на продажу

Гиперкар McLaren P1 GTR выставлен на продажу
13:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Гиперкар оснастили ручным тормозом, каталитическими нейтрализаторами и увеличенным клиренсом.

Тираж трековых гиперкаров P1 GTR составляет 58 экземпляров, и часть из них была переделана для дорожной эксплуатации.

Показанная машина с черно-красным кузовом является одним из них. Он обладает шасси под номером 18.

McLaren P1 GTR приводится в движение битурбированным двигателем V8 на 3,8 литра, вместе с которым работает электромотор.

И если простая дорожная вариация P1 развивает 903 л.с., то версия GTR обладает производительностью 986 л.с. До 96 км/ч гиперкар ускоряется за 2,8 секунды и максимально разгоняется до 362 км/ч.

Aston Martin представил первый мотоцикл

Для соответствия McLaren P1 GTR требованиям дорожного использования пришлось внести ряд изменений. 

Пробег продающейся машины составляет всего 288 км. В то же время стоимость McLaren P1 GTR составляет 3 млн фунтов стерлингов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Гиперкар, McLaren P1 GTR.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
04 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
05 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Друзья актера Киану Ривза рассказали о его романе
Друзья актера Киану Ривза рассказали о его романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь