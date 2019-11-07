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Эксперты назвали самые защищенные от угона автомобили

Эксперты назвали самые защищенные от угона автомобили
19:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

По данным издания The Sun, автомобили концерна Volkswagen Group - Audi, Volkswagen и Skoda - оснащаются иногда брелками сигнализации.

Audi, Volkswagen и Skoda оснащают свои автомобили отдельными брелками сигнализации, которые переводят все управляющие блоки в "спящий" режим. Этим могут похвастаться и баварские BMW.

Японцы пошли другим путем - в Subaru, например, на некоторых моделях устанавливается пин-код для запуска двигателя. 

Эксперты из Thatcham Research протестировали несколько моделей и пришли к выводу, что Audi A6 Allroad, BMW 1 серии, BMW 8 серии, BMW X6, Ford Puma и Volkswagen Passat очень сложно угнать не имея ключа. 

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Многое зависит и от самого владельца автомобиля. Так, чтобы обезопасить свое транспортное средство от угона, эксперты советуют использовать блокировку руля и трекер.

Кроме того, запирая машину, нужно прислушаться к звуку замков. Камеры видеонаблюдения и гараж также заставят злоумышленников подумать дважды.

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Все по теме:

Автомобиль, Skoda, Угон, Volkswagen, BMW, Безопасность, Audi, Авто, Новинки, Subaru, Автобезопасность, Защита от угона.
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