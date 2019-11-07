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Четверг, 07.11.2019
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Audi R8: в известной компании появился первый заднеприводной суперкар

Audi R8: в известной компании появился первый заднеприводной суперкар
21:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Новинка дебютировала как в виде купе, так и с кузовом родстер (Spyder).

Главное, что стоит знать о новинке- она стала легче своего полноприводного прародителя.

В цифрах уменьшение массы составило 65 килограмм у купе и 55 килограмм у кабриолета. На первый взгляд немного, но для спортивного автомобиля любой килограмм может оказать влияние на динамические характеристики.

К слову о них. Автомобили оснастили 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, развивающим 540 л. с. и 540 Н•м крутящего момента. Здесь стоит сделать поправку на то, что движок стал слабее, применено, на тридцать лошадиных сил.

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При этом купе набирает первую "сотню" за 3,7 с, а его максимальная скорость составила 320 км в час. Spyder ускоряется с места до 100 км/ч на 0,1 с медленнее, а его максималка равна 318 км в час.

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Автомобиль, Суперкар, Авто, Spyder, Новинки, Audi R8.
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