Audi R8: в известной компании появился первый заднеприводной суперкар

Новинка дебютировала как в виде купе, так и с кузовом родстер (Spyder).

Главное, что стоит знать о новинке- она стала легче своего полноприводного прародителя.

В цифрах уменьшение массы составило 65 килограмм у купе и 55 килограмм у кабриолета. На первый взгляд немного, но для спортивного автомобиля любой килограмм может оказать влияние на динамические характеристики.

К слову о них. Автомобили оснастили 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, развивающим 540 л. с. и 540 Н•м крутящего момента. Здесь стоит сделать поправку на то, что движок стал слабее, применено, на тридцать лошадиных сил.

При этом купе набирает первую "сотню" за 3,7 с, а его максимальная скорость составила 320 км в час. Spyder ускоряется с места до 100 км/ч на 0,1 с медленнее, а его максималка равна 318 км в час.