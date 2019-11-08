BMW везет на автосалон в Лос-Анджелес сразу несколько новых моделей

Эта выставка открывает свои двери уже 22 ноября текущего года.

Первая модель, которая предстанет перед широкой публикой, — M8 Gran Coupe, четырехдверный вариант M8 Coupe.

Силовая установка новинки останется прежней — 4,4-литровый V8 мощностью 592 л.с. с турбонаддувом в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Только здесь вы можете разместить взрослых пассажиров сзади, чего, как утверждается, нельзя сделать в M8 Coupe.

В исполнении M8 Competition Gran Coupe мощность силовой установки возрастает до 617 л.с., а разгон до 100 км/ч сокращается всего до 3,2 секунды. Это некоторые убедительные показатели производительности для одной из самых красивых моделей BMW за последние годы.

Премьера нового BMW X5 M и X6 M состоится в Лос-Анджелесе, и в сегменте полноразмерных внедорожников будет представлена та же силовая установка, что у M8 и M5. Их агрессивный внешний вид теперь сочетается с возможностью разгона до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Мировой дебют нового BMW 2 Series Gran Coupe состоится именно в калифорнийском городе. Новые компактные четырехдверные модели BMW построены на той же платформе с передним приводом, что и последняя 1 Series, предлагают более динамичный дизайн с бескаркасными дверными окнами и мощными четырехцилиндровыми турбодвигателями.

Новая 2- Series Gran Coupe будет предлагаться в версиях 228i xDrive и 235i xDrive в США, а в продажу поступит уже в марте 2020 года.

Наконец, что не менее важно, мы лично увидим новую и долгожданную M2 CS; более хардкорная версия компактной модели, которая включает в себя такие вещи, как крыша из углеродного волокна для снижения центра тяжести, а также больше углеродных компонентов для дополнительной легкости. Под капотом новинки разместится модифицированный 3,0-литровый мотор.

Автосалон в Лос-Анджелесе 2019 года откроет свои двери для широкой публике 22 ноября.