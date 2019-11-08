На аукцион выставили Mustang из фильма "Угнать за 60 секунд" (Видео)

В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины "Угнать за 60 секунд".

Сообщается, что выставленный на продажу Eleanor Mustang сыграл заметную роль в фильме и использовался в "сценах погони на верфи, в городе и вдоль реки Лос-Анджелес".

Он является одной из 11 машин, которые были разработаны для картины "Угнать за 60 секунд".

Созданием данного конкретного автомобиля занималась компания Cinema Vehicle Services. За основу был взят Ford Mustang 1967 года выпуска. Автомобиль был переделан в стиле GT500 и оснащен специальными колесами, вспомогательным освещением и краской Pepper Grey Metallic.

В интерьере Eleanor Mustang появилось рулевое колесо с деревянным ободом, алюминиевые педали, низкие задние сиденья и тахометр Auto Meter. За движение автомобиля отвечает 5,8-литровый мотор V8, который работает на пару с 5-скоростной МКПП.

Помимо этого, Mustang может похвастаться подвеской Total Control Products, дисковыми тормозами Wilwood, выпускным патрубком из нержавеющей стали, системой зажигания MSD и реальной азотистой системой, которая обеспечивает дополнительные 100 л.с. Автомобиль выглядит совершенно новым, так как недавно прошёл реставрацию.

Предполагаемая стоимость Eleanor Mustang пока не называется.