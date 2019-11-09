Электрическую версию Peugeot Expert увидел мир (Фото)

Электромобиль Peugeot e-Expert получил две версии по запасу ходу - на 200 и 300 км по измерительному циклу WLTP.

Внешне полностью электрическая версия Peugeot Expert не отличается от собратьев с двигателями внутреннего сгорания, а единственной отличительной чертой электромобиля стал лючок зарядного порта на переднем крыле с водительской стороны.

В Peugeot ожидают, что коммерческий автомобиль на электротяге станет удобным для городских развозок, особенно в городах Европы, где въезд в центр бензиновым и дизельным машинам запрещен.

В зависимости от модификации Peugeot e-Expert комплектуется тяговой аккумуляторной батареей емкостью 50 кВт·ч (запас хода 200 км) или 75 кВт·ч (300 км).

К сожалению, другие характеристики новинки в Peugeot пока не раскрыли, поэтому пока не ясно, как быстро электромобиль сможет заряжаться и какой динамикой он сможет похвастаться.

e-EXPERT будет запущен в серийное производство во второй половине 2020 года. В официальном представительстве Группы PSA в Украине рассматривают возможность вывода электромобиля на рынок. Как сообщили в компании, окончательное решение будет зависеть от уровня заинтересованности и количества запросов, поданных в официальные дилерские центры Peugeot от заинтересованных покупателей.