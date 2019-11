Внедорожник Ford Everest вышел в Sport-версии (Фото)

Новинка отличается от стандартного SUV новой радиаторной решеткой оригинальной формы, усовершенствованной оптикой, черными акцентами на бамперах, легкосплавными дисками на 20 дюймов черного цвета, а также броской надписью Everest на капоте.

В салоне "оспортивленного" внедорожника производитель разместил цифровую «приборку» и передовую мультимедиа с большим сенсорным экраном.

При отделке интерьера использовали кожу с контрастной синей прострочкой, а передние кресла теперь могут похвастаться выраженной боковой поддержкой.

#Ford #FordRanger based #FordEverest in Australia goes dark with blacked out grille, black alloys, bi LED headlights priced at $42,765 #rangerraptor #Fordf150 pic.twitter.com/JiLdppENJF

