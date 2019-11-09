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Внедорожник Ford Everest вышел в Sport-версии (Фото)

Внедорожник Ford Everest вышел в Sport-версии (Фото)
16:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания Ford представила внедорожник Ford Everest в версии Sport.

Новинка отличается от стандартного SUV новой радиаторной решеткой оригинальной формы, усовершенствованной оптикой, черными акцентами на бамперах, легкосплавными дисками на 20 дюймов черного цвета, а также броской надписью Everest на капоте.

В салоне "оспортивленного" внедорожника производитель разместил цифровую «приборку» и передовую мультимедиа с большим сенсорным экраном.

При отделке интерьера использовали кожу с контрастной синей прострочкой, а передние кресла теперь могут похвастаться выраженной боковой поддержкой.

 

За работоспособность полноприводного Everest Sport отвечает 3,2-литровый 195-сильный турбодизель. Также марка предложит клиентам внедорожник с более мощным битурбированным дизелем на два литра с отдачей 213 л.с. Оба мотора сочетаются с 6АКПП.

В список допопций для новинки вошли адаптивный круиз-контроль, умеющий распознавать дорожные знаки, системы предотвращения столкновений и контроля полосы движения, камеры кругового обзора и стильная панорамная крыша с люком.

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Автомобиль, Ford, Авто, Новинки, Ford Everest, Sport-версия.
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