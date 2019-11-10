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На болид установили Eurofighter Typhoon: что с этого получилось (Видео)

На болид установили Eurofighter Typhoon: что с этого получилось (Видео)
10:28 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

Реактивный болид Bloodhound LSR разогнался до 790 км/час.

Создатели реактивного автомобиля Bloodhound LSR продолжают тестировать свое детище в попытках поставить новый мировой рекорд скорости на суше.

В этот раз в шестом заезде машину удалось разогнать до 790 км/ч.

О всех трудностях коротко рассказали в видео:

Впрочем до рекорда ещё далеко – в 1997 году была установлена планка в 1228 км/ч. Тогда и сейчас управлял болидом пилот Энди Грин. Однако конструкторы LSR не опускают руки и продолжают гонять на пустыне Калахари в ЮАР.

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На Bloodhound LSR установлены реактивные двигатели Rolls-Royce EJ200, аналогичные агрегаты ставят на истребители Eurofighter Typhoon. Суммарная мощность – 135 000 л.с., а с 80 км/ч до 480 км/ч болид разгоняется за 13 с.

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Болид, Авто, Eurofighter Typhoon, Bloodhound LSR.
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