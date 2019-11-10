Китайский FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка (Фото)

Как отмечают представители бренда, такое желание высказывают сами состоятельные жители Поднебесной. На данный момент на автомобилях Hongqi могут перемещаться только лица правительства и глава государства.
Как утверждают в пресс-службе FAW, в планах компании составить достойную конкуренцию Rolls-Royce на домашнем авторынке. И такие амбиции не являются невыполнимыми.
Для решения поставленной задачи около года назад ряды FAW пополнил бывший дизайнер автомобилей Rolls-Royce Жиль Тейлор.
Компания из Китая уже накопила достаточно опыта в создании люксовых автомобилей, чтобы принять такой непростой вызов.
FAW Hongqi L5, el coche más caro de China http://t.co/qSSzcsuaQq #Novedades #Noticias #Motor pic.twitter.com/80PrXL7aav
— (@parkingsevilla5) 22 апреля 2014 г.
Работа над новинкой будет вестись в новом центре концерна FAW в Мюнхене. Жиль Тейлор уже сделал первое заявление о внешности новинки.
По его словам, главной концепцией будет яркий и индивидуальный дизайн, а не клонирование внешности современных Rolls-Royce.