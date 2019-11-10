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Китайский FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка (Фото)

Китайский FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Китайский автогигант FAW собирается сделать автомобили Hongqi доступными для продажи.

Как отмечают представители бренда, такое желание высказывают сами состоятельные жители Поднебесной. На данный момент на автомобилях Hongqi могут перемещаться только лица правительства и глава государства.

Как утверждают в пресс-службе FAW, в планах компании составить достойную конкуренцию Rolls-Royce на домашнем авторынке. И такие амбиции не являются невыполнимыми.

Для решения поставленной задачи около года назад ряды FAW пополнил бывший дизайнер автомобилей Rolls-Royce Жиль Тейлор.

Компания из Китая уже накопила достаточно опыта в создании люксовых автомобилей, чтобы принять такой непростой вызов.

Rolls-Royce представил обновленную модификацию кроссовера Cullinan (Фото)

Работа над новинкой будет вестись в новом центре концерна FAW в Мюнхене. Жиль Тейлор уже сделал первое заявление о внешности новинки. 

По его словам, главной концепцией будет яркий и индивидуальный дизайн, а не клонирование внешности современных Rolls-Royce.

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Автомобиль, Цена, Авто, Новинки, FAW, Hongqi.
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