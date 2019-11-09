Rolls-Royce представил обновленную модификацию кроссовера Cullinan (Фото)

Исполнение Black Badge получила новое оснащение и форсированный двигатель.

Cullinan Black Badge получился очень чёрным – такой оттенок получается при десятислойной окраске кузова. В этот же цвет покрашена фирменная статуэтка "Дух экстаза". Практически весь хромированный внешний декор, включая решётку радиатора, затемнили. Черноту разбавляют светлые 22-дюймовые колёсные диски нового дизайна и красные тормозные суппорты. По желанию клиента чёрный цвет кузова можно заменить на любой другой из палитры в 44 тысячи оттенков или заказать уникальную расцветку.

Особенностью интерьера в новом исполнении кроссовера стала отделка шпона карбоном с алюминиевыми волокнами. Она используется на 23 элементах салона, а ручная работа занимает 21 день. Кроме того, на циферблате часов на передней панели, заднем сиденье и декоративных накладках порогов появились знаки бесконечности.

Фирменное "звёздное небо" стало доступно на Cullinan только через полтора года после премьеры модели. В кроссовере эта опция насчитывает 1344 оптоволоконных элемента, которые инсталлированы в чёрную кожу потолка и умеют имитировать звездопад. А необычная жёлтая кожа в моделях Rolls-Royce используется впервые.

Битурбированный 6,75-литровый V12 форсирован с 571 л.с. (850 Н·м) до 600 л.с. (900 Н·м). Благодаря этому время разгона до 100 км/ч сократилось с 5,2 до 4,9 секунды. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке в 250 км/ч. Ещё на Cullinan Black Badge перенастроены подвеска и полноуправляемое шасси, а выхлопная система получила управляемые заслонки.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge уже доступен для заказа, однако стоимость кроссовера в компании не назвали.