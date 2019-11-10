Suzuki Vitara Brezza бьет рекорды продаж

Японская компания Suzuki подвела итоги продаж своих автомобилей за октябрь текущего года.

В результате бестселлером марки стал кроссовер Vitara Brezza. На индийском авторынке было продано чуть менее 13 тыс. этих автомобилей. Рост спроса по сравнению с сентябрем составил 13%.

Примечательно, что автомобиль продается уже 3,5 года, а интерес к нему продолжает расти. Обусловлено это стильным дизайном, бюджетной ценой и большим количеством опций уже в стартовой версии.

Длина кросса составляет 3 995 мм при колесной базе 2 500 мм. Ширина авто – 1 790 мм, а высота – 1 640 мм.

Уже в базовой версии покупатели получают кондиционер, ABS, электрические стеклоподъемники всех дверей, штатную аудиосистему и 16-дюймовые диски.

Те, кто остановит свой выбор на топовой модификации, получат продвинутую мультимедийную систему, круиз-контроль, систему курсовой стабилизации, литые диски и возможность двухцветной окраски кузова.

Моторная гамма Vitara Brezza состоит из двух турбодизелей. Первый имеет объем 1,3 литра и отдачу 90 л.с., второй при 1,5-литровом объеме выдает 95 л.с. Работают силовые установки в тандеме с МКПП или "роботом" в зависимости от комплектации.

Приятно удивляет расход топлива, который в смешанном цикле составляет 4 литра на 100 км пути. Стартовая цена на Vitara Brezza составляет 767 120 рупий.