Alfa Romeo больше не будет производить модель 4C

Неизбежная смерть Alfa Romeo 4C была предсказана еще прошлым летом, а теперь производитель официально подтвердил прекращение выпуска маленького спорткара.

Преемника эта модель не получит, по крайней мере – в ближайшем будущем.

Среднемоторное заднеприводное купе Alfa Romeo 4C длиной менее 4 метров и массой всего в 895 кг вышло в 2013 году, а в 2015-м к нему присоединился родстер 4C Spider.

Оба варианта оснащаются 240-сильной турбочетверкой объемом в 1,75 литра. Прямых соперников у итальянского спорткара практически нет – разве что Alpina A110 да семейство Porsche 718.

Ранее предполагалось, что Alfa Romeo выпустит две более крупных спортивных модели – 8C и GTV, но реализацию этих планов пришлось заморозить для решения финансовых проблем: в компании предпочли сосредоточиться на более практичных машинах, таких как новый кроссовер Tonale.

Впрочем, не исключено, что возрождению спорткаров Alfa Romeo поспособствует анонсированное недавно объединение концернов Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group.