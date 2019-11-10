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Появились первое изображение Volkswagen Corrado

Появились первое изображение Volkswagen Corrado
22:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

В социальных сетях появились фотографии обновленного Volkswagen Corrado.

Напомним, производство суперкара было организовано 30 лет назад. Сейчас сравнить с легендарной моделью в России можно только два автомобиля.

Corrado был и остается уникальным, благодаря своей интересной и спортивной внешности. Отметим, что автомобиль выполнен в максимально динамичном форм-факторе.

Для создания машины использована платформа VW Group A2. Интересный экстерьер был обеспечен длинным передним свесом кузова, а также нестандартно приподнятой задней частью автомобиля. Наиболее четко это прослеживается по восхождению подоконной линии.

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Под капотом может быть установлена гамма двигателей, мощность которых 178 и 190 лошадиных сил соответственно. В паре с каждым мотором работает механическая коробка передач. Для разгона до 100 километров в час машине требуется 7 секунд.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Volkswagen Corrado.
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