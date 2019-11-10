Появились первое изображение Volkswagen Corrado

Напомним, производство суперкара было организовано 30 лет назад. Сейчас сравнить с легендарной моделью в России можно только два автомобиля.
Corrado был и остается уникальным, благодаря своей интересной и спортивной внешности. Отметим, что автомобиль выполнен в максимально динамичном форм-факторе.
Для создания машины использована платформа VW Group A2. Интересный экстерьер был обеспечен длинным передним свесом кузова, а также нестандартно приподнятой задней частью автомобиля. Наиболее четко это прослеживается по восхождению подоконной линии.
В Сети показали новый Volkswagen Corrado https://t.co/nfFV2XxNTM pic.twitter.com/WqTgs5hDjL
— (@C_A_R_R_U) 10 ноября 2019 г.
Под капотом может быть установлена гамма двигателей, мощность которых 178 и 190 лошадиных сил соответственно. В паре с каждым мотором работает механическая коробка передач. Для разгона до 100 километров в час машине требуется 7 секунд.