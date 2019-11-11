Chery показала первое фото нового Tiggo 7

Пока же марка распространила официальные изображения будущей новинки.

Компания Chery покажет новый Tiggo 7 на домашнем автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.

Внешность "семерки" давно уже рассекретил китайский Минпром, однако на свежих картинках новинка предстает в новых красках. Очевидно, что марка основательно потрудилась над дизайном Chery Tiggo 7.

Кроссовер 2020 модельного года обзавелся габаритной радиаторной решеткой оригинальной формы, "зауженной" головной оптикой на светодиодах, выразительными LED-секциями ДХО, а также эффектной "парящей" крышей в духе Lexus RX последней генерации.

Размеры обновившегося Chery Tiggo 7 изменились, но совсем незначительно. Его параметры составляют: длина - 4 500 мм, ширина - 1 842 мм, высота - 1 746 мм, колесная база - 2 670 мм.

Под капотом переднеприводной новинки скрывается инновационный 1,6-литровый турбомотор TGDI Acteco с отдачей 197 л.с. и максимальным крутящим моментом 290 Нм. В паре с двигателем работает семиступенчатый "робот".

Для базовых версий производитель сохранил прежний полуторалитровый турбомотор мощностью 156 л.с., сочетающийся с 6МКПП или 6DCT.