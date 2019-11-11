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BMW M340d: дизельный универсал скоро выйдет на рынок (Фото)

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BMW M340d: дизельный универсал скоро выйдет на рынок (Фото)
20:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Баварский автопроизводитель, вероятно, представит свой "заряженный" вариант BMW 3-Series уже в следующем году.

Новинка получит наименование M340d xDrive и, согласно обозначению, сможет похвастаться полным приводом, в то время как силовая установка, вероятно, будет такой же, как у X3 и X4 M40d.

Напомним, что 3,0-литровый TwinPower Turbo с шестью цилиндрами развивает 321 л.с. мощности и впечатляющие 680 Нм крутящего момента. Максимальная скорость на внедорожниках ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Поскольку 3-Series будет более аэродинамичным и, предположительно, более легким, он может быть даже быстрее, чем внедорожники.

Предполагается, что M340d будет доступен в кузове Touring (то есть универсал). В любом случае, он будет находиться на вершине дизельной линейки модели, и станет дороже 330D xDrive, стоимость которого в Великобритании начинается с отметки в 43 065 фунтов стерлингов.

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В настоящее время линейка 3-Series (по крайней мере до появления нового M3) пополнилась версией M340i xDrive. Она доступна в обоих типах кузова, оснащена бензиновым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 374 л.с.

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BMW, Авто, BMW M340d.
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