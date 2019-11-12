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Универсал Subaru Levorg получил спортивную версию V-Sport

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Универсал Subaru Levorg получил спортивную версию V-Sport
10:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Модель будет основана на глобальной платформе Subaru и дебютирует с совершенно новым 1,8-литровым двигателем, а также с технологией безопасности EyeSight следующего поколения.

Компания Subaru пока не готова выпустить Levorg нынешнего поколения, несмотря на то, что совершенно новая модель была анонсирована в прошлом месяце на Токийском автосалоне.

На самом деле, автопроизводитель анонсировал специальную модель Levorg 2.0GT Eyesight V-Sport, которая предлагает улучшенный дизайн и оснащение. Доступная исключительно на японском рынке, она поступит в дилерские центры 23 января 2020 года. Новинка основана на классе 2.0GT-S EyeSight, а это означает, что она оснащена 2,0-литровым двигателем Boxer с турбонаддувом, развивающим 300 л.с. и крутящий момент 400 Нм.

Как следует из названия, Levorg 2.0GT Eyesight V-Sport поставляется с набором систем помощи при вождении EyeSight Safety Plus, который включает в себя поддержку дальнего света и обнаружение автомобиля сзади. Однако наиболее заметные улучшения касаются дизайна модели V-Sport, которая оснащена черными 18-дюймовыми алюминиевыми колесами, зеркальными колпаками, а также надписью "Levorg" и логотипом "Symmetrical AWD" сзади.

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Внутри специальное издание Levorg оснащено передними спортивными сиденьями с тканевой обивкой, обтянутым кожей рулевым колесом с серебристой строчкой и клавишами черного цвета с хромированной отделкой. Как и в стандартном варианте, он оснащен амортизаторами Bilstein, вентилируемыми дисковыми тормозами и шинами 225/45 R18.

Цены на Subaru Levorg 2.0GT Eyesight V-Sport начинаются с 3 150 000 иен (28 950 долларов). Тем, кто предпочел бы следующее поколение Levorg, придется немного подождать, так как он будет запущен в Японии во второй половине 2020 года. 

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Автомобили, Техника, Авто, Subaru LEVORG, V-Sport.
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