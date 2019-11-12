Стартовали продажи особой версии купе Lexus LC

В интерьере LC впервые используется кожа L-Aniline, которая считается "самой мягкой и высококачественной кожей, доступной в линейке Lexus".

Серия Lexus LC Inspiration прибыла в Австралию для десятка покупателей, интересующихся роскошным GT.

Самый доступный экземпляр серии, LC 500 Inspiration Series стоимостью 205 512 австралийских долларов (чуть более 9 млн рублей), оснащен 5,0-литровым бензиновым V8 мощностью 470 л.с. и 540 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии здесь используется автоматическая коробка передач на 10 скоростей. За 3,5-литровый гибрид, суммарная мощность которого составляет 500 л.с. придется выложить от 206 070 австралийских долларов.

Для серии LC Inspiration доступен эксклюзивный цвет кузова хаки. Однако покупатель может выбрать индивидуальный цвет из палитры, представленной оттенками черный графит или титан. Кроме специфического цвета, премиальная модель получает светодиодные фары и комплект двухцветных кованых литых дисков размеров 21 дюйм.

В новинке представлены коричневые кресла и центральная консоль, которые контрастируют с темной отделкой алькантарой на дверных картах и черной кожаной отделкой на подушках сидений, панели приборов, центральной консоли и руле.

С выпуском серии LC Inspiration компания Lexus предоставляет возможность подключения приложений Android Auto и Apple CarPlay во всех классах LC, купленных после 1 ноября 2019 года, которая является дополнением к 10,3-дюймовому информационно-развлекательному комплексу со спутниковой навигацией, DAB + радио, голосовым управлением и акустической системой премиум класса Марк Левинсон.