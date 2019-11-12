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Volkswagen собирается к запуску полностью автономного авто (Видео)

Volkswagen собирается к запуску полностью автономного авто (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В то время как ряд компаний работают над технологиями автономного вождения Volkswagen начала тестировать парк из пяти электронных Golf в Гамбурге.

Модели были оснащены ассортиментом датчиков, включая семь радаров, одиннадцать лазеров, 14 камер и 14 ультразвуковых датчиков.

Они генерируют приблизительно пять гигабайт данных каждую минуту, и вся эта информация обрабатывается современным компьютером, который имеет вычислительную мощность, равную производительности 15 ноутбуков.

В рамках процесса разработки Volkswagen тестирует свои прототипы e-Golf в несколько этапов. Каждый этап длится примерно одну неделю, и автомобили проезжают 3,9 км по специально оборудованным дорогам примерно 3 км несколько раз в день.

По словам Хельге Нойнер из Volkswagen, это продолжительное тестирование и разработка крайне важны. "Мы, как люди, с детства научились распознавать окружающую среду. Но сначала мы должны научить технологии этому".

Это не так просто, и генеральный директор Volkswagen Autonomy Александр Хитцингер назвал это "одной из величайших задач нашего времени". Достаточно сложно найти транспортные средства для идентификации и распознавания окружения, но затем возникает сложная часть создания алгоритмов, которые должны иметь дело с "почти бесконечным числом сценариев движения и безопасности".

Чтобы преодолеть эти трудности, Volkswagen инвестирует 48,5 млрд долларов США в электронную мобильность, автономное вождение, новые услуги мобильности и оцифровку транспортных средств и установок. По мнению компании, это должно в конечном итоге привести к автономным транспортным средствам без рулевого колеса или педалей.

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В рамках этих усилий автопроизводитель создал Volkswagen Autonomy в прошлом месяце. Новая дочерняя компания будет ориентирована на системы автономного вождения уровня 4 и уровня 5 и станет дополнением к партнерству компании с ARGO AI. Это также объединит различные программы автономного вождения Volkswagen Group под одной крышей.

В то время как Volkswagen использует e-Golf в качестве испытательного образца для разработки своей автономной системы вождения, компания отметила, что первое применение систем уровня 4 и уровня 5 запланированы для коммерческого сектора. 

В результате Volkswagen намерен разработать специальные автомобили, такие как робо-такси и фургоны.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Новинки, Volkswagen Golf, Александр Хитцингер, Автономный автомобиль.
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