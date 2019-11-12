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Вторник, 12.11.2019
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Hummer H2 получил новую постапокалиптической версию

Hummer H2 получил новую постапокалиптической версию
18:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Instagram

Последнее творение латвийских тюнеров, безусловно, соответствует их принципам: обвес, который делает Hummer H2, трудно узнаваемым.

По данным Top Gear, «Black Stallion» (названный в честь знаменитого вертолета Сикорского) является уникальным проектом, подробности которого Dartz пока не могут раскрыть. 

Зловещий обвес кузова сделан из кевлара и карбона, а также из специального шестиугольного углеродного волокна. Уникальное транспортное средство оснащено серийным V8 Hummer H2, который, по-видимому, достаточно быстр, чтобы снимать сцены погони.

Тем не менее, латвийская компания может установить в машину двигатель Hellcat по желанию клиента, наряду с новой трансмиссией и измененной настройкой подвески. Несмотря на использование кевлара и углерода, Prombron Black Stallion, созданный для фильма, на 500 кг тяжелее стандартного Hummer H2.

 
 
 
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Говорят, что в дорожной версии используется карбоново-кевларовый кузов, благодаря чему вес автомобиля становится немного меньше, а внедорожник более управляемым для езды за пределами съемочных площадок. 

Инженеры из Dartz говорят, что "Black Stallion" можно приобрести за 300 тыс. евро, что является неприличной суммой за то, что по сути является Hummer H2 с некоторыми доработками и сомнительным обвесом.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Hummer H2, TunerAuto.
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