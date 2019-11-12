Первые официальные фотографии нового поколения Kia Optima (Фото)

Производитель показал студийные фото корейской версии модели, известной под именем K5, и раскрыл некоторые технические подробности.

Корейский автопроизводитель показал автомобиль для домашнего рынка – Kia K5. Глобальной версии придется подождать, но основные направления изменений уже очерчены.

Скорее всего, Optima будет иметь минимальные различия с K5. Тем более, что производитель сам об этом говорит "между строк" пресс-релиза:

Kia определяет новое направление дизайна своих моделей с K5;

эволюция фирменной решетки "нос тигра" с интегрированной в нее оптикой;

выразительный внешний вид создает сильный образ модели и выделяет ее среди других на дороге.

Продажи новинки в Южной Корее начнутся в декабре. Автомобиль все еще называют седаном, хотя стремительный профиль вызывает желание причислить Kia K5 в класс лифтбек, который вчера пополнился четвертым поколением Skoda Octavia. Или к четырехдверным купе – у корейской "Оптимы" двери лишены оконных рамок. В отделке кузова новинки использовано обилие хрома, на выбор будут доступны колесные диски от 16 до 19 дюймов.

С изменением поколений Kia Optima увеличилась в габаритах: длина – 4905 мм (+50 мм), ширина – 1860 мм (+25 мм), колесная база – 2850 мм (+45 мм). Лишь в высоту машина стала немного меньше – на 20 миллиметров.

Официальные изображения интерьера пока не опубликованы, но есть дизайнерский эскиз, который обещает минималистичную архитектуру с большим количеством сенсорных панелей и цифровой панелью приборов. Данных о моторной гамме тоже пока нет, однако не исключено, что набор двигателей новинка разделит с Hyundai Sonata.