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Первые официальные фотографии нового поколения Kia Optima (Фото)

Первые официальные фотографии нового поколения Kia Optima (Фото)
22:06 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Производитель показал студийные фото корейской версии модели, известной под именем K5, и раскрыл некоторые технические подробности.

Корейский автопроизводитель показал автомобиль для домашнего рынка – Kia K5. Глобальной версии придется подождать, но основные направления изменений уже очерчены.

Скорее всего, Optima будет иметь минимальные различия с K5. Тем более, что производитель сам об этом говорит "между строк" пресс-релиза:

  • Kia определяет новое направление дизайна своих моделей с K5;

  • эволюция фирменной решетки "нос тигра" с интегрированной в нее оптикой;

  • выразительный внешний вид создает сильный образ модели и выделяет ее среди других на дороге.

Продажи новинки в Южной Корее начнутся в декабре. Автомобиль все еще называют седаном, хотя стремительный профиль вызывает желание причислить Kia K5 в класс лифтбек, который вчера пополнился четвертым поколением Skoda Octavia. Или к четырехдверным купе – у корейской "Оптимы" двери лишены оконных рамок. В отделке кузова новинки использовано обилие хрома, на выбор будут доступны колесные диски от 16 до 19 дюймов.

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С изменением поколений Kia Optima увеличилась в габаритах: длина – 4905 мм (+50 мм), ширина – 1860 мм (+25 мм), колесная база – 2850 мм (+45 мм). Лишь в высоту машина стала немного меньше – на 20 миллиметров.

Официальные изображения интерьера пока не опубликованы, но есть дизайнерский эскиз, который обещает минималистичную архитектуру с большим количеством сенсорных панелей и цифровой панелью приборов. Данных о моторной гамме тоже пока нет, однако не исключено, что набор двигателей новинка разделит с Hyundai Sonata.

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Автомобили, Авто, Kia, Новинки, Kia Optima.
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