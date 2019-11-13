Обновленный Mercedes-AMG E63 замечен на Нюрбургринге (Видео)

На трассу вывели два автомобиля – в кузове седан и универсал.

Специалисты компании Mercedes-Benz продолжают активно работать над подготовкой к дебюту обновленной версии Mercedes-AMG E63.

Накануне в Сети появились изображения и видео прототипов с испытаний на гоночной трассе Нюрбургринг.

Оба прототипа скрыты от посторонних глаз плотным слоем камуфляжа. При этом некоторые элементы, предназначенные для серийной версии, пока не установлены.

В частности это касается радиаторной решетки Panamericana с вертикальными планками. Зато удалось разглядеть передние фары, которые выполнены с заостренными краями.

Изменения в задней части авто разглядеть сложнее – внимание на себя обращают сдвоенные выхлопные патрубки.

Фотографий интерьера автомобиля получить не удалось. Скорее всего, новый E63 сохранит 4,0-литровый турбированный мотор V8.

На данный момент его мощность составляет 603 л.с. Однако есть возможность немного увеличить отдачу. Точной даты премьеры новинки пока не называют.

По предварительной информации, дебют должен состояться в следующем году.