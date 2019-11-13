Ford анонсировал премьеру кроссовера в стиле Mustang

Мировая премьера электрокроссовера с внешностью легендарного "Мустанга" состоится в следующий понедельник, 18 ноября, на международном автосалоне в Лос-Анджелесе.

По заявлениям представителей бренда, кросс обзаведется дизайном, который вдохновлен спортивной машиной Mustang, а еще инновационной системой быстрой зарядки.

По сведениям, всего за 10 минут авто сможет зарядиться для преодоления пути в 76 км.

Как отмечает автоконцерн, входной мощности 150 кВт достаточно для обеспечения заряда тяговой батареи на 10%, чего хватает на 76 км пути. А, чтобы зарядить машину на 80%, потребуется 45 минут.

Новый кроссовер предложат с двумя видами тяговых батарей. Младшая вариация сможет обеспечить запас хода 484 км от одной подзарядки по циклу WLTP, а другая версия способна пройти 600 км.

Как сообщалось ранее, корейский автопроизводитель показал автомобиль для домашнего рынка – Kia K5. Глобальной версии придется подождать, но основные направления изменений уже очерчены.