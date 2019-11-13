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Ford анонсировал премьеру кроссовера в стиле Mustang

Ford анонсировал премьеру кроссовера в стиле Mustang
11:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Мировая премьера электрокроссовера с внешностью легендарного "Мустанга" состоится в следующий понедельник, 18 ноября, на международном автосалоне в Лос-Анджелесе.

По заявлениям представителей бренда, кросс обзаведется дизайном, который вдохновлен спортивной машиной Mustang, а еще инновационной системой быстрой зарядки.

По сведениям, всего за 10 минут авто сможет зарядиться для преодоления пути в 76 км.

Как отмечает автоконцерн, входной мощности 150 кВт достаточно для обеспечения заряда тяговой батареи на 10%, чего хватает на 76 км пути. А, чтобы зарядить машину на 80%, потребуется 45 минут. 

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Новый кроссовер предложат с двумя видами тяговых батарей. Младшая вариация сможет обеспечить запас хода 484 км от одной подзарядки по циклу WLTP, а другая версия способна пройти 600 км.

Как сообщалось ранее, корейский автопроизводитель показал автомобиль для домашнего рынка – Kia K5. Глобальной версии придется подождать, но основные направления изменений уже очерчены.

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Автомобили, Ford, Техника, Авто, Мустанг, Кроссовер, Новые кроссоверы.
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