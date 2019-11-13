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Среда, 13.11.2019
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В Chery обнародовали дату старта продаж большого кроссовера Jetour X95

В Chery обнародовали дату старта продаж большого кроссовера Jetour X95
15:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Основой для новинки послужил полноразмерный вседорожник Jetour X90, однако она существенно отличается от своего "донора".

Новый большой кроссовер Jetour X95 компания Chery собирается вывести на рынок уже 28 ноября.

В этот день серийные авто попадут в руки первых покупателей.

Так, по размерам Jetour X95 на 57 мм длиннее предшественника, а его колесная база увеличилась на 5 мм. Новинку оснастили массивными бамперами сложной формы, эффектной радиаторной решеткой с необычным рельефом, выразительной оптикой со строгой геометрией, а также массивными блоками ДХО и "противотуманок". 

Салон новинки оформили в стиле хай-тек. Здесь есть виртуальная "приборка" и современная мультимедиа с огромным тачскрином. Вместе они занимают практически всю фронтальную часть кокпита – похожее мы видели на новом Mercedes-Benz GLE. Даже для управления "климатом" производитель выделил отдельный тачскрин. 

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Архитектура салона авто может быть пяти, шести- или семиместной, а под его капотом пока скрывается единственный бензиновый турбомотор на 1,6 литра с отдачей 197 лошадиных сил. Он работает в связке с системой переднего привода и семиступенчатым "роботом".

По предварительным данным, цены на Jetour X95 стартуют с отметки 143 800 юаней.

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Все по теме:

Автомобили, Техника, Chery, Авто, Кроссовер, Jetour X95.
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