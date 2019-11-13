В Chery обнародовали дату старта продаж большого кроссовера Jetour X95

Основой для новинки послужил полноразмерный вседорожник Jetour X90, однако она существенно отличается от своего "донора".

Новый большой кроссовер Jetour X95 компания Chery собирается вывести на рынок уже 28 ноября.

В этот день серийные авто попадут в руки первых покупателей.

Так, по размерам Jetour X95 на 57 мм длиннее предшественника, а его колесная база увеличилась на 5 мм. Новинку оснастили массивными бамперами сложной формы, эффектной радиаторной решеткой с необычным рельефом, выразительной оптикой со строгой геометрией, а также массивными блоками ДХО и "противотуманок".

Салон новинки оформили в стиле хай-тек. Здесь есть виртуальная "приборка" и современная мультимедиа с огромным тачскрином. Вместе они занимают практически всю фронтальную часть кокпита – похожее мы видели на новом Mercedes-Benz GLE. Даже для управления "климатом" производитель выделил отдельный тачскрин.

Архитектура салона авто может быть пяти, шести- или семиместной, а под его капотом пока скрывается единственный бензиновый турбомотор на 1,6 литра с отдачей 197 лошадиных сил. Он работает в связке с системой переднего привода и семиступенчатым "роботом".

По предварительным данным, цены на Jetour X95 стартуют с отметки 143 800 юаней.