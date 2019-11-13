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В стиле старших "братьев": представлено обновлённый седан Mazda 2

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В стиле старших "братьев": представлено обновлённый седан Mazda 2
22:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Японский автопроизводитель представил рестайлинговую версию седана Mazda 2.

Новинка, предназначенная для мексиканского рынка, получила внешность в стиле старших «братьев» и стала немного мощнее.

Напомним, что Mazda 2 в кузове хэтчбек обновилась еще летом и уже доступна в Японии. Теперь же пришла очередь созданного на базе хэтчбека седана, который не будет доступен на родине бренда, а в качестве премьерной площадки выбрана Мексика.

Передняя часть новинки отличается радиаторной решеткой с трехмерным рисунком в стиле Mazda 6 и кроссовера CX-5. Задние фонари остались прежними с небольшими изменениями рисунка.

Для мексиканской версии теперь положен спойлер, хотя в некоторых странах он есть и у дореформенного седана. Плюс ко всему новинка получила диски нового дизайна (размером 15 или 16 дюймов).

Внутри салона следует отметить новые передние кресла и современную мультимедийную систему Mazda Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, точно такую же как и у рестайлингового хэтча Mazda 2.

В оснащении максимальной комплектации все так же значатся проекционный дисплей, климат-контроль и круиз-контроль. А вот продвинутая версия G-Vectoring Control с приставкой Plus, которая есть у хэтчбека в Японии, седану не досталась.

Презентация обновленного Mazda CX-4: что нового?

В Мексике седан стала немного мощнее мощность 1,5-литрового бензинового Skyactiv-G увеличили на 3 л.с. до 109 л.с., максимальный крутящий момент вырос со 140 до 141 Нм. Мотор по-прежнему работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или АКПП.

На мексиканском рынке продаются седаны локального производства, цена обновленного седана Mazda 2 варьируется от 259 900 до 309 900 песо.

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Автомобиль, Mazda, Авто, Седан, Mazda 2.
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