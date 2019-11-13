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Mercedes-Maybach: известна дата премьеры нового кроссовера

Mercedes-Maybach: известна дата премьеры нового кроссовера
22:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS.

Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Автомобиль станет первой серийной моделью роскошного бренда.

Сразу поговорим о технике, ибо в этом моменте автомобиль будет полностью пересекаться с обычным GLS.

Есть предположение, что роскошная новинка получит тот же четырехлитровый V8 с двумя турбинами, который на топовой версии GLS выдает 490 л. с. и 700 Н•м крутящего момента. Трансмиссия - 9-ступенчатый автомат.

Что касается внешности , то многие дизайнерские решения позаимствуют у электрического концепт-кара Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury, премьера которого состоялась на Пекинском автосалоне в 2018.

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Однако, серийное исполнение кроссовера будет выглядеть явно скромнее концепта.

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Автомобиль, Mercedes, Maybach, Авто, Кроссовер, Mercedes Maybach.
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