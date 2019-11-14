Rolls-Royce прекратил выпуск седана Ghost

Ghost стал хитом, поскольку сочетал в себе классический стиль Rolls-Royce и роскошь с более доступной ценой.

Британский автопроизводитель незаметно объявил, что производство Ghost подходит к концу, и компания готовит к запуску преемника.

Rolls-Royce рассказал о планах показать Ghost на NEC Classic Motor Show в Великобритании. Это не вызвало удивления, но компания также заявила, что эта модель "ознаменовывает конец десятилетнего производственного цикла Ghost". Rolls-Royce не выпустил фотографии автомобиля, но сказал, что он получит цвет Black Diamond и Dark Emerald с талисманом Spirit of Ecstasy из темного хрома. Внутри будет черная и морская кожа, а также отделка из технического волокна.

Конец производства не слишком удивителен, учитывая его жизненный цикл, и фотошпионы уже сняли его преемника, который неоднократно попадался во время тестов. Однако Rolls-Royce заявил, что уходящая модель "обречена стать современной классикой", поскольку это был "беспрерывный коммерческий и критический успех".

Как отмечает компания, автомобиль представил бренд "новой аудитории молодых, часто самодельных клиентов". Это было важно, так как Rolls-Royce был известен как устойчивый бренд, особенно по сравнению с Bentley, который ворвался на сцену с Continental GT в 2003 году.

Конечно, фанатам не придется оплакивать Ghost, поскольку в разработке находится новая модель, которая будет еще более особенной. Это потому, что его предшественник был основан на платформе BMW 7 Series, а новый автомобиль будет ездить на Rolls-Royce’s Architecture of Luxury.

Несмотря на совершенно новую платформу, Ghost 2021 модельного будет иметь мгновенно узнаваемый дизайн, более гладкую переднюю панель и более современный интерьер с цифровой приборной панелью и большой информационно-развлекательной системой. По предварительной информации, модель получит 6,75-литровый V12 с двумя турбинами, который используется в Phantom и Cullinan, а также вариант с полным приводом.