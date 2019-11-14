Ferrari представила новое купе под названием Roma (Фото)

По традиции Ferrari назвала свою новинку в честь одного из итальянских городов, на этот раз в честь Рима.

Компания Ferrari официально представила свое новое купе "2+", получившее название Ferrari Roma.

Купе Ferrari Roma получило ретро-дизайн в стиле автомобилей 1950-60-х годов. В частности, заметно влияние таких моделей, как 250 GT Berlinetta Lusso и 250 GT 2+2. Но есть и несколько современных элементов, например, адаптивные светодиодные фары.

Длина этой новинки составляет 4656 мм, ширина — 1974 мм, высота — 1301 мм, а колесная база — 2670 мм. То есть она по размерам примерно такая же, как и 812 Superfast Grand Tourer.

Салон имеет новую компоновку с высокой консолью, которая разделяет водителя и пассажира. В салоне два полноценных кресла впереди.

Сзади сиденья меньше, но там тоже могут поместиться при желании два человека. Специально для переднего пассажира есть отдельный сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Под длинным капотом находится 3,9 л двигатель V8 с турбонаддувом мощностью 612 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, а до 100 км/ч – 9,3 секунды. Максимальная скорость – 320 км/ч.

Сколько будет стоить Ferrari Roma – пока не сообщается. В продаже эта новинка появится, видимо, в начале следующего года.