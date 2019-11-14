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Ferrari представила новое купе под названием Roma (Фото)

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Ferrari представила новое купе под названием Roma (Фото)
12:24 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

По традиции Ferrari назвала свою новинку в честь одного из итальянских городов, на этот раз в честь Рима.

Компания Ferrari официально представила свое новое купе "2+", получившее название Ferrari Roma.

Купе Ferrari Roma получило ретро-дизайн в стиле автомобилей 1950-60-х годов. В частности, заметно влияние таких моделей, как 250 GT Berlinetta Lusso и 250 GT 2+2. Но есть и несколько современных элементов, например, адаптивные светодиодные фары.

Длина этой новинки составляет 4656 мм, ширина — 1974 мм, высота — 1301 мм, а колесная база — 2670 мм. То есть она по размерам примерно такая же, как и 812 Superfast Grand Tourer.

Салон имеет новую компоновку с высокой консолью, которая разделяет водителя и пассажира. В салоне два полноценных кресла впереди.

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Сзади сиденья меньше, но там тоже могут поместиться при желании два человека. Специально для переднего пассажира есть отдельный сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Под длинным капотом находится 3,9 л двигатель V8 с турбонаддувом мощностью 612 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, а до 100 км/ч – 9,3 секунды. Максимальная скорость – 320 км/ч.

Сколько будет стоить Ferrari Roma – пока не сообщается. В продаже эта новинка появится, видимо, в начале следующего года.

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Ferrari, Автомобили, Техника, Авто, Roma, Ретро-купе Roma.
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