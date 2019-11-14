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Автосалон в Лос-Анджелесе-2019: Kia представит таинственную новинку

Автосалон в Лос-Анджелесе-2019: Kia представит таинственную новинку
15:00 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото:pixabay

В 2022 году Kia готовится выпустить на рынок свой пикап. Жаль, что его вряд ли покажут в нынешнем году.

Компания Kia на автосалоне в Лос-Анджелесе, который начнется на следующей неделе, покажет свою новую модель. Возможно, это Kia Sorrento нового поколения.

Kia пока держит в полном секрете информацию о своей новинке. Мы можем только делать предположения. Судя по всему, речь идет не про концепт, а про серийную версию.

В июне текущего года появились первые шпионские фотографии Kia Sorrento нового поколения. К этому времени он должен быть уже полностью готовым. Поэтому с высокой степенью вероятности можно ожидать, что таинственная модель южнокорейского автопроизводителя для автосалона в Лос-Анджелесе – новый Sorrento.

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Но также не исключено, что Kia покажет публике новую Kia Optima. Ранее мы уже видели фотографии южнокорейской новой Optima (в Южной Корее эта модель продается как K5). Значит, скоро дебютируют её версия для других стран.

Самый маловероятный вариант — Kia Seltos. В июне он дебютировал в Индии, и не исколочено, что его привезут в США. Но, повторимся, это менее всего вероятно.

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Лос-Анджелес, Авто, Kia, Новинки авто, Автосалон в Лос-Анджелесе, Автомомбили.
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