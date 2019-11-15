Уйдет с молотка: эксклюзивный спорткар Lamborghini продадут на аукционе

На аукционе в Абу-Даби 30 ноября продадут эксклюзивную спортивную машину Lamborghini Zagato Raptor.

В 1996-м модельный ряд итальянской марки был очень скуден и перед тем, как ее купил концерн Volkswagen Group, она продавала только Diablo.

В то же время на автошоу в Женеве в 1996-м состоялась презентация прототипа Zagato Raptor. Машина обладала ходовой частью от Diablo VT. Авто позиционировалось, как промежуточное звено между моделями Diablo и Canto.

Увы, но ни Zagato Raptor, ни Canto в итоге не поступили в «серию», поскольку у немецкого автоконцерна были немного другие планы на преемника Diablo.

Сейчас же единственный в своем роде прототип Zagato Raptor появится возможность купить. По мнению экспертов, авто получится продать за 1 000 000 – 1 400 000 долларов.

Данная модель была одной из дебютных машин, которые были построена в цифровом формате, что дало возможность не разрабатывать масштабные модели. Как отмечается, производство прототипа заняло примерно 4 месяца.

В разработке дизайна машины активное участие принимала Нори Харада, подарившая Raptor уникальный экстерьер. Машина выделялась тем, что не имела дверей, поскольку в салон можно было попасть, откинув переднюю часть кузова.

Модель приводилась в движение мотором V12 на 5,7 литра производительностью 485 л.с. Вместе с двигателем функционировали 6-скоростная МКПП и полноприводная система.

Разработчика удалось уменьшить массу авто за счет того, что применились трубчатое шасси, кузов из углеволокна, магниевые колеса, а еще отсутствовали фиксированные двери.