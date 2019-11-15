Скачать
Пятница, 15.11.2019
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

Уйдет с молотка: эксклюзивный спорткар Lamborghini продадут на аукционе

Уйдет с молотка: эксклюзивный спорткар Lamborghini продадут на аукционе
13:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

На аукционе в Абу-Даби 30 ноября продадут эксклюзивную спортивную машину Lamborghini Zagato Raptor.

В 1996-м модельный ряд итальянской марки был очень скуден и перед тем, как ее купил концерн Volkswagen Group, она продавала только Diablo.

В то же время на автошоу в Женеве в 1996-м состоялась презентация прототипа Zagato Raptor. Машина обладала ходовой частью от Diablo VT. Авто позиционировалось, как промежуточное звено между моделями Diablo и Canto.

Увы, но ни Zagato Raptor, ни Canto в итоге не поступили в «серию», поскольку у немецкого автоконцерна были немного другие планы на преемника Diablo.

Сейчас же единственный в своем роде прототип Zagato Raptor появится возможность купить. По мнению экспертов, авто получится продать за 1 000 000 – 1 400 000 долларов.

Данная модель была одной из дебютных машин, которые были построена в цифровом формате, что дало возможность не разрабатывать масштабные модели. Как отмечается, производство прототипа заняло примерно 4 месяца.

В разработке дизайна машины активное участие принимала Нори Харада, подарившая Raptor уникальный экстерьер. Машина выделялась тем, что не имела дверей, поскольку в салон можно было попасть, откинув переднюю часть кузова.

Модель приводилась в движение мотором V12 на 5,7 литра производительностью 485 л.с. Вместе с двигателем функционировали 6-скоростная МКПП и полноприводная система.

 Из грязи в князи: 50-летний Lamborghini продали на аукционе (Фото)

Разработчика удалось уменьшить массу авто за счет того, что применились трубчатое шасси, кузов из углеволокна, магниевые колеса, а еще отсутствовали фиксированные двери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аукцион, Автомобиль, Авто, Lamborghini, Спорткар, Lamborghini Zagato Raptor.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
05 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь