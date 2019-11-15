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Hyundai планирует выпустить свой первый пикап через два года

Hyundai планирует выпустить свой первый пикап через два года
13:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Hyundai объявила дату начала производства своего первого пикапа на базе концепта Santa Cruz.

Новая модель будет выпускаться на американском заводе марки с 2021 года.

Впервые корейская компания показала свой будущий пикап в январе 2015 года на автосалоне в Детройте.

Тогда модель была еще на стадии концепта. Конкретики о технической начинке автомобиля пока нет. Предположительно, Santa Cruz может быть построен на платформе нового поколения кроссовера Tucson, а в движение пикап будут приводить 2,5-литровый мотор и автомат с восемью ступенями.

Чтобы наладить выпуск кроссовера на предприятии в Монтгомери, штат Алабама, Hyundai вложить в него $410 млн, штат завода будет значительно расширен. На конвейерах по соседству с Santa Cruz будут выпускаться легковые модели Elantra и Sonata, а также кроссовер Santa Fe.

В компании заявили, что пикап будет проектироваться без оглядки на массу буксируемого прицепа, грузоподъемность и проходимость. Автокомпания собирается выпустить внедорожник нового сегмента для поколения миллениалов, которая совместит в себе легковую управляемость и открытый кузов.

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Если молодежный пикап от Hyundai будет иметь успех на рынке, то впоследствии аналогичный представитель внедорожного класса появится и в модельном ряду Kia.

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Автомобиль, Hyundai, Авто, Пикап, Santa Cruz.
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