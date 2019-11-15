Hyundai планирует выпустить свой первый пикап через два года

Компания Hyundai объявила дату начала производства своего первого пикапа на базе концепта Santa Cruz.

Новая модель будет выпускаться на американском заводе марки с 2021 года.

Впервые корейская компания показала свой будущий пикап в январе 2015 года на автосалоне в Детройте.

Тогда модель была еще на стадии концепта. Конкретики о технической начинке автомобиля пока нет. Предположительно, Santa Cruz может быть построен на платформе нового поколения кроссовера Tucson, а в движение пикап будут приводить 2,5-литровый мотор и автомат с восемью ступенями.

Чтобы наладить выпуск кроссовера на предприятии в Монтгомери, штат Алабама, Hyundai вложить в него $410 млн, штат завода будет значительно расширен. На конвейерах по соседству с Santa Cruz будут выпускаться легковые модели Elantra и Sonata, а также кроссовер Santa Fe.

В компании заявили, что пикап будет проектироваться без оглядки на массу буксируемого прицепа, грузоподъемность и проходимость. Автокомпания собирается выпустить внедорожник нового сегмента для поколения миллениалов, которая совместит в себе легковую управляемость и открытый кузов.

Если молодежный пикап от Hyundai будет иметь успех на рынке, то впоследствии аналогичный представитель внедорожного класса появится и в модельном ряду Kia.