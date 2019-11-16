Скачать
Суббота, 16.11.2019
Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Бавария определилась с главным тренером
Бавария определилась с главным тренером
День студента 2019: когда отмечают в Украине, история и традиции праздника
День студента 2019: дата, история и традиции

Компания BMW раскрыла интересные детали своего нового гибрида

Компания BMW раскрыла интересные детали своего нового гибрида
13:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Как мы знаем, у BMW есть широкий спектр гибридов.

От 3-х, до 5-ти и 7-й серии, X5 и даже 2-й серии Active Tourer - у компании BMW доступны все гибриды с силовыми агрегатами PHEV, и, возможно, линейка будет расширена.

Цитируя источники из BMW, обладающие информацией по этому вопросу, BMWBlog считает, что 3-я серия может получить еще один PHEV. Предполагается, что модели достанется прозвище 320e, а в движение автомобиль будет приводиться 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором с электроагрегатом для общей отдачи 248 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

Насколько им известно, электрифицированный автомобиль базового уровня может комплектоваться 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем и электродвигателем.

Hyundai планирует выпустить свой первый пикап через два года

Тем не менее, он будет отличаться от комбо, встречающегося в 225xe Active Tourer и MINI Countryman, где он развивает 221 л.с. и 385 Нм крутящего момента, поскольку последние два основаны на переднеприводной архитектуре, в то время как 3-я серия - заднеприводная.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

BMW, Авто, Гибрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
02 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
03 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
04 В Киеве злоумышленники захватили квартиру местной жительницы (Фото и видео)
05 Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma - экс-посол
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma
Фото Владимира Дантеса появилось на... надгробии: реакция артиста
Фото Владимира Дантеса появилось на... надгробии: реакция артиста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь