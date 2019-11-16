Компания BMW раскрыла интересные детали своего нового гибрида

Как мы знаем, у BMW есть широкий спектр гибридов.

От 3-х, до 5-ти и 7-й серии, X5 и даже 2-й серии Active Tourer - у компании BMW доступны все гибриды с силовыми агрегатами PHEV, и, возможно, линейка будет расширена.

Цитируя источники из BMW, обладающие информацией по этому вопросу, BMWBlog считает, что 3-я серия может получить еще один PHEV. Предполагается, что модели достанется прозвище 320e, а в движение автомобиль будет приводиться 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором с электроагрегатом для общей отдачи 248 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

Насколько им известно, электрифицированный автомобиль базового уровня может комплектоваться 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем и электродвигателем.

Тем не менее, он будет отличаться от комбо, встречающегося в 225xe Active Tourer и MINI Countryman, где он развивает 221 л.с. и 385 Нм крутящего момента, поскольку последние два основаны на переднеприводной архитектуре, в то время как 3-я серия - заднеприводная.